Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi – stime preliminari I trimestre 2025

L’Istat rende disponibili le stime preliminari del tasso di posti vacanti riferite al primo trimestre 2025, per tutte le imprese con dipendenti dell’industria e dei servizi (serie disponibile a partire dal 2016) e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti (serie disponibile a partire dal 2004).

Nel primo trimestre 2025, il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, cala di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, attestandosi al 2,0%. In particolare, sul risultato per il totale economia incide la diminuzione registrata nel settore dell’industria (che scende all’1,8%, con un decremento di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente), mentre nei servizi il tasso si mantiene stabile al 2,1%.

Anche nelle imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti mostra una diminuzione congiunturale nel settore dell’industria (-0,1 punti) e una stabilità in quello dei servizi.

Tasso di posti vacanti nel totale imprese | I trimestre 2016-IV trimestre 2024, dati destagionalizzati, valori percentuali

Tasso di posti vacanti nelle imprese con almeno 10 dipendenti | I trimestre 2010-IV trimestre 2024, dati destagionalizzati, valori percentuali

I posti vacanti si riferiscono alle ricerche di personale che, alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, sono i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca – attivamente e al di fuori dell’impresa – un candidato adatto ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.

Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni lavorative occupate. Tale indicatore può fornire informazioni utili per interpretare l’andamento congiunturale del mercato del lavoro, dando segnali anticipatori sul numero di posizioni lavorative occupate.

I dati presentati in questa nota si riferiscono alle imprese dell’industria e dei servizi e si basano su due rilevazioni: la rilevazione mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese (GI), condotta sulle imprese con almeno 500 dipendenti, e la rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate (Vela), condotta sulle imprese fino a 499 dipendenti.

Le stime preliminari diffuse nella presente nota potranno essere riviste in occasione della pubblicazione del 12 giugno 2025, anch’essa relativa al primo trimestre 2025, contenente un insieme più ampio di dati sui posti vacanti.

Maggiori informazioni sulle fonti e la metodologia di produzione degli indicatori sui posti vacanti, inclusa la politica di revisione, si trovano nella nota metodologica.